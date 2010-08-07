Отличительные характеристики SlimBrowser Автоматическое заполнение форм Сверхбыстрый менеджер загрузок Заполнение форм в Интернет и сохранения текста в них одним щелчком мыши. Автоматический вход в ваши излюбленные учетные записи в Интернет. Менеджер загрузки может увеличить скорость загрузки до 12 раз и возобновлять прерванные закачки. Интеграция с Facebook одним щелчком мыши Мгновенная загрузка фото и обрамление фотографий в рамки Легко и просто поделитесь веб-страницей, изображением или фрагментом текста на любой странице facebook, не покидая веб-страницы. Загружайте фото в 10 раз быстрее. Добавляйте новые красивые рамки к своим загруженным фотографиям и улучшайте их иным способом. Скачать без труда видео с Youtube Открытие нескольких сайтов, как группы сайтов Скачать без труда любое видео с YouTube на самой высокой скорости. Вы также можете конвертировать загруженное видео в mp3-файл. Сохраните несколько сайтов вместе в качестве группы и открывайте их вместе в пакетном режиме одним щелчком мыши. Перевод веб-страниц и текста Блокировка назойливых рекламных объявлений при помощи Блокировщика рекламы Выберите и перевести фрагмент текста на любой веб-странице с одного на другой язык. Вы также можете перевести всю веб-страницу. Сокращайте использование памяти и одновременно канала передачи данных за счет устранения навязчивых рекламных изображений на веб-страницах. Погодные условия и прогноз погоды Блокировка всплывающих окон при помощи Блокировщика всплывающих окон Показать текущие погодные условия непосредственно в окне браузера. Информация о 5-дневном прогнозе погоды также доступна с помощью одного щелчка мышью. Блокировщик всплывающих окон автоматически подавляет раздражающие всплывающие окна и позволяет просматривать веб-страницы без помех. Рамка окна веб-браузера в зависимости от выбранного скина Интеграция с популярными веб-службами В вашем распоряжении большое количество скинов для настройки внешнего вида SlimBrowser в соответствии с вашим вкусом. Удобная интеграция с популярными веб-сервисами, такими как Twitter, Google Plus, Blogger, Wordpress, Gmail, Hotmail, StumbleUpon и т.д..