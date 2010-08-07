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Более быстрый запуск, быстрый просмотр веб-страниц, в 10 раз более быстрая загрузка файлов и видео, в 10 раз более быстрая загрузка фотографий.
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Сократите потери времени, количество нажатий клавиш и щелчков мышью благодаря искусственному интеллекту и автоматизации.
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SlimBrowser позволяет вам использовать все важные и полезные функции без плагинов.
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Безопасное управление именами пользователя и пароля, безопасное удаление всех следов, блокирование навязчивых рекламных объявлений и всплывающих окон.
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Отличительные характеристики SlimBrowser
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|Заполнение форм в Интернет и сохранения текста в них одним щелчком мыши. Автоматический вход в ваши излюбленные учетные записи в Интернет.
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|Менеджер загрузки может увеличить скорость загрузки до 12 раз и возобновлять прерванные закачки.
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|Легко и просто поделитесь веб-страницей, изображением или фрагментом текста на любой странице facebook, не покидая веб-страницы.
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|Загружайте фото в 10 раз быстрее. Добавляйте новые красивые рамки к своим загруженным фотографиям и улучшайте их иным способом.
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|Скачать без труда любое видео с YouTube на самой высокой скорости. Вы также можете конвертировать загруженное видео в mp3-файл.
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|Сохраните несколько сайтов вместе в качестве группы и открывайте их вместе в пакетном режиме одним щелчком мыши.
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|Выберите и перевести фрагмент текста на любой веб-странице с одного на другой язык. Вы также можете перевести всю веб-страницу.
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|Сокращайте использование памяти и одновременно канала передачи данных за счет устранения навязчивых рекламных изображений на веб-страницах.
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|Показать текущие погодные условия непосредственно в окне браузера. Информация о 5-дневном прогнозе погоды также доступна с помощью одного щелчка мышью.
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|Блокировщик всплывающих окон автоматически подавляет раздражающие всплывающие окна и позволяет просматривать веб-страницы без помех.
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|В вашем распоряжении большое количество скинов для настройки внешнего вида SlimBrowser в соответствии с вашим вкусом.
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|Удобная интеграция с популярными веб-сервисами, такими как Twitter, Google Plus, Blogger, Wordpress, Gmail, Hotmail, StumbleUpon и т.д..
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Бесспорно один из лучших веб-браузеров для Windows с точки зрения функций и гибкости. Автоматический заполнитель форм — это моя любимая функция. Это также самый быстрый веб-браузер среди всех веб-браузеров, которые я пробовал использовать на своем компьютере с Windows 7.
-Джеймс Скотт, профессиональный переводчик
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Простота в использовании с мощными функциями. Функция группировки сайтов отлично подходит для исследовательских целей. Автоматический вход в систему, блокировщик всплывающих окон и все то, что вы ожидаете от великолепного веб-браузера. После того, как вы привыкнете к нему, я клянусь, что вы никогда не вернетесь к тому, что вы использовали ранее.
-Джон Стюарт, веб-дизайнер
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Я использую SlimBrowser так долго, что не могу вспомнить, когда я начал пользоваться им. SlimBrowser — это быстрый и легкий веб-браузер, который может быть настроен согласно вашим индивидуальным потребностям. Это самый быстрый браузер для загрузок по сравнению с другими браузерами.
-Майкл Филипс, владелец малого бизнеса
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Долой сомнения. Скачайте SlimBrowser прямо сейчас и начинайте получать совершенно новые приятные впечатления от серфинга!