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slimbrowser developer's blog SlimBrowser on Youtube SlimBrowser on Facebook

Лучший Веб-браузер для Windows

download web browser
12.0.1.0 [ Jan 19,2020 , Что нового]
Compatible with Windows 7/8/10

fast web browser

Невероятная скорость

Более быстрый запуск, быстрый просмотр веб-страниц, в 10 раз более быстрая загрузка файлов и видео, в 10 раз более быстрая загрузка фотографий.

convenient web browser

Удобный и эффективный

Сократите потери времени, количество нажатий клавиш и щелчков мышью благодаря искусственному интеллекту и автоматизации.
powerful web browser

Мощный и универсальный

SlimBrowser позволяет вам использовать все важные и полезные функции без плагинов.

secure web browser

Безопасный и защищающий

Безопасное управление именами пользователя и пароля, безопасное удаление всех следов, блокирование навязчивых рекламных объявлений и всплывающих окон.

web browser introduction video
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Отличительные характеристики SlimBrowser
 
web browser form filler & password manager

Автоматическое заполнение форм
 
web browser internet download manager

Сверхбыстрый менеджер загрузок
 
  Заполнение форм в Интернет и сохранения текста в них одним щелчком мыши. Автоматический вход в ваши излюбленные учетные записи в Интернет.   Менеджер загрузки может увеличить скорость загрузки до 12 раз и возобновлять прерванные закачки.  
 
facebook support in web browser

Интеграция с Facebook одним щелчком мыши
 
photo framing and photo resizing in web browser

Мгновенная загрузка фото и обрамление фотографий в рамки
 
  Легко и просто поделитесь веб-страницей, изображением или фрагментом текста на любой странице facebook, не покидая веб-страницы.   Загружайте фото в 10 раз быстрее. Добавляйте новые красивые рамки к своим загруженным фотографиям и улучшайте их иным способом.  
 
download youtube video in web browser

Скачать без труда видео с Youtube
 
site group - web browser software

Открытие нескольких сайтов, как группы сайтов
 
  Скачать без труда любое видео с YouTube на самой высокой скорости. Вы также можете конвертировать загруженное видео в mp3-файл.   Сохраните несколько сайтов вместе в качестве группы и открывайте их вместе в пакетном режиме одним щелчком мыши.  
 
web page translation in web browser software

Перевод веб-страниц и текста
 
ad blocker - web browser software

Блокировка назойливых рекламных объявлений при помощи Блокировщика рекламы
 
  Выберите и перевести фрагмент текста на любой веб-странице с одного на другой язык. Вы также можете перевести всю веб-страницу.   Сокращайте использование памяти и одновременно канала передачи данных за счет устранения навязчивых рекламных изображений на веб-страницах.  
 
web report / weather forecast / weather condition in web browser

Погодные условия и прогноз погоды
 
web browser software popup blocker

Блокировка всплывающих окон при помощи Блокировщика всплывающих окон
 
  Показать текущие погодные условия непосредственно в окне браузера. Информация о 5-дневном прогнозе погоды также доступна с помощью одного щелчка мышью.   Блокировщик всплывающих окон автоматически подавляет раздражающие всплывающие окна и позволяет просматривать веб-страницы без помех.  
 
web browser software skin

Рамка окна веб-браузера в зависимости от выбранного скина
 
web browser service

Интеграция с популярными веб-службами

 
  В вашем распоряжении большое количество скинов для настройки внешнего вида SlimBrowser в соответствии с вашим вкусом.   Удобная интеграция с популярными веб-сервисами, такими как Twitter, Google Plus, Blogger, Wordpress, Gmail, Hotmail, StumbleUpon и т.д..  
Награды и титулы

cnet 5-star rating for the web browsertechtv featuring the web browser

softpedia 5-star picking the web browser

freewarefile 5-star rating for the web browser lockgnome featuring the web browser


chip pick




Посмотрите дополнительные награды ...

best web browser quoteБесспорно один из лучших веб-браузеров для Windows с точки зрения функций и гибкости. Автоматический заполнитель форм — это моя любимая функция. Это также самый быстрый веб-браузер среди всех веб-браузеров, которые я пробовал использовать на своем компьютере с Windows 7.best web browser quote

-Джеймс Скотт, профессиональный переводчик

best web browser quoteПростота в использовании с мощными функциями. Функция группировки сайтов отлично подходит для исследовательских целей. Автоматический вход в систему, блокировщик всплывающих окон и все то, что вы ожидаете от великолепного веб-браузера. После того, как вы привыкнете к нему, я клянусь, что вы никогда не вернетесь к тому, что вы использовали ранее.best web browser quote

-Джон Стюарт, веб-дизайнер

best web browser quoteЯ использую SlimBrowser так долго, что не могу вспомнить, когда я начал пользоваться им. SlimBrowser — это быстрый и легкий веб-браузер, который может быть настроен согласно вашим индивидуальным потребностям. Это самый быстрый браузер для загрузок по сравнению с другими браузерами.best web browser quote

-Майкл Филипс, владелец малого бизнеса

Долой сомнения. Скачайте SlimBrowser прямо сейчас и начинайте получать совершенно новые приятные впечатления от серфинга!

download web browser

 

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